VF Corp lance un avertissement

(Boursier.com) — VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé des pertes pour son premier trimestre fiscal, mais ses revenus ont dépassé les attentes. Le groupe se montre prudent, réduisant ses anticipations de ventes annuelles avec le ralentissement de la demande, en particulier en Amérique du Nord, son plus gros marché où les ventes ont chuté sur le trimestre clos. La dynamique du marché chinois, en hausse de 24% sur le trimestre, ne semble pas suffire à compenser cette faiblesse domestique. Les ventes annuelles sont maintenant attendues stables ou en repli, alors que le groupe tablait auparavant sur une performance stable ou en hausse. La guidance annuelle de bénéfice par action est maintenue entre 2,05 et 2,25$. Pour le trimestre clos début juillet, les ventes ont décliné de 8% à 2,09 milliards, légèrement supérieures au consensus, mais le groupe a déploré une perte ajustée par action plus lourde que prévu à 15 cents.