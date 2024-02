VF Corp : la famille fondatrice soutient Engaged

(Boursier.com) — VF Corp prend un peu de hauteur à Wall Street avant bourse, alors que l'investisseur activiste Engaged a reçu le soutien de la famille fondatrice du groupe aux marques The North Face, Vans et Timberland. C'est du moins ce qu'a déclaré à l'agence Reuters l'un des héritiers de la famille. La famille fondatrice de VF Corp soutient donc désormais l'activiste Engaged Capital dans sa campagne pour le changement. Un membre de la famille Barbey, qui détient 15% des actions VF Corp, affirme que sa famille souhaiterait voir remplacer deux des 12 administrateurs de VF. Des sources proches du dossier citées par Reuters affirment par ailleurs qu'Engaged a des candidats à la direction, qui doivent être nommés avant le 13 février. Le membre de la famille affirme que le conseil d'administration "manque d'urgence", qualifiant les administrateurs actuels d'"enracinés" et "bureaucratiques".