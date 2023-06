VF Corp débauche le dirigeant de Logitech

(Boursier.com) — VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a nommé Bracken Darrell, ancien dirigeant de Logitech, au poste de directeur général. Darrell rejoindra ainsi VF Corporation après 10 ans à la tête de Logitech International. Il prendra ses fonctions le 17 juillet. Benno Dorer, qui était président et directeur général par intérim de VF depuis le 5 décembre 2022 et membre du conseil d'administration depuis 2017, restera membre du conseil. Richard Carucci, administrateur de VF depuis 2009 et président par intérim du conseil d'administration pendant la récente période de transition à la direction, a été nommé président du conseil d'administration de VF.