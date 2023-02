VF Corp bat le consensus

(Boursier.com) — VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus et profits supérieurs aux attentes. Le groupe dit par ailleurs explorer les cessions de certains actifs et d'autres actions. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe a affiché des revenus de 3,5 milliards de dollars en repli de 3%, alors que son bénéfice ajusté par action a décliné de 17% à 1,12$. Le consensus était d'environ 1$ de bénéfice ajusté par action pour 3,4 milliards de dollars de revenus. Benno Dorer, dirigeant du groupe, a déclaré : "Nous sommes ravis de réaffirmer les perspectives de BPA pour l'année 2023 récemment communiquées avec une croissance des revenus d'environ 3%, après avoir traversé un troisième trimestre fiscal de plus en plus difficile... Nous nous engageons à améliorer l'exécution en nous concentrant davantage sur les plus grandes opportunités pour les consommateurs et en améliorant nos performances opérationnelles".