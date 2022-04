Vetoquinol : violente chute après la déception trimestrielle

(Boursier.com) — Vetoquinol chute de plus de 10% à 126,2 euros au lendemain d'un point trimestriel marqué par un ralentissement de la croissance, bien que la base de comparaison soit élevée. La sanction est d'autant plus sévère que le titre surperformait nettement le marché depuis le début de l'année. Le laboratoire a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 135 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de +5,5% à données publiées et de +2,2% à changes constants.

Oddo BHF, qui remarque une nouvelle fois l'absence de guidance, abaisse son objectif de 158 à 151 euros et dégrade sa recommandation à 'neutre' du fait d'un upside plus limité. Les fondamentaux restent bons (la trajectoire de Vétoquinol reste évidemment intéressante grâce aux bons trends du marché ou aux lancements, les options de croissance externe, intactes, et la génération de cash, solidement ancrée), simplement, le momentum -comme souligné dans les précédents commentaires de l'analyste- va en s'altérant. Ce changement de rating vise essentiellement à factoriser, à court terme, ce profil / ce constat.