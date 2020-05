Vetoquinol : toutes les résolutions approuvées lors de l'AG

Vetoquinol : toutes les résolutions approuvées lors de l'AG









Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Vetoquinol annonce que toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées lors de l'Assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue le mardi 26 mai à Lure, sous la présidence de Monsieur Etienne Frechin.

Les comptes sociaux et consolidés de l'année 2019 ainsi que le renouvellement du mandat d'un administrateur sortant ont notamment été validés tout comme le versement d'un dividende par action de 0,38 euro. Il sera mis en paiement à compter du 4 juin.

Vetoquinol, bénéficiant d'une situation de trésorerie saine à date, n'a pas sollicité de prêt garanti par l'état (PGE) pour faire face à la pandémie de Covid-10. Le groupe n'a pas non plus sollicité de report de paiement d'échéances fiscales et sociales. Dans le cadre de la baisse d'activité engendrée par le Covid-19, Vetoquinol bénéficie de mesures d'accompagnement et d'indemnisation d'activité à temps partiel dans quelques pays et notamment en France.

Par ailleurs, le laboratoire continue de préparer activement l'intégration au 2e semestre 2020 des familles de produits Drontal et Profender.