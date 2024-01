Vetoquinol : stabilité du chiffre d'affaires à changes constants en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Vetoquinol pour l'exercice 2023 ressort à 529 millions d'euros, stable à changes constants, et en baisse de -1,9% en données publiées.

Les impacts de change sont négatifs de -10 ME, en lien avec les territoires Amériques et Asie Pacifique/ Reste du monde. La rationalisation du portefeuille produits non essentiels s'est traduite par un impact négatif de l'ordre de 10 ME sur le chiffre d'affaires de cet exercice. Le bon niveau d'activité du 2e semestre 2023, en croissance à changes constants de +4,5%, a effacé un 1er semestre perturbé par des phénomènes conjoncturels et notamment l'incidence du changement d'ERP au 2e trimestre.

La trésorerie du laboratoire Vetoquinol à fin décembre 2023 est en progression par rapport au 30 juin 2023.

"Au sein d'un marché de la santé animale atone en volumes, notre chiffre d'affaires 2023 reflète la résilience de notre laboratoire et son agilité. Les ventes sont portées par les bonnes performances de nos Essentiels au second semestre ; leur croissance soutenue permet de poursuivre l'amélioration de notre mix produit et d'accroître l'efficacité de nos opérations. Nous poursuivons donc activement la mise en oeuvre de notre stratégie et notamment notre ambitieux programme en matière d'innovation, d'enregistrement et de lancement de produits Essentiels", commente Matthieu Frechin, Président-directeur général du laboratoire Vetoquinol.