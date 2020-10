Vetoquinol : solide progression des revenus

Vetoquinol : solide progression des revenus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le laboratoire vétérinaire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020 de 114,5 ME, en progression de +14,3% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Tous les territoires de Vetoquinol affichent une dynamique soutenue avec des croissances organiques de +4%, +16% et +29% respectivement pour l'Europe, les Amériques et l'Asie Pacifique/reste du monde.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020, le niveau d'activité du laboratoire s'établit à 310,6 ME, en hausse de +9,4% à données publiées et de +11,5% à changes constants.