Vetoquinol : sanctionné après le point annuel

(Boursier.com) — Vetoquinol chute de 7% à 101,2 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires 2023 de 529 millions d'euros, stable à changes constants, et en baisse de -1,9% en données publiées.

TP ICAP Midcap ('achat') explique que la normalisation du marché s'illustre également sur le second semestre pour Vetoquinol et devrait se prolonger en 2024 permettant l'expression du levier opérationnel. Le recentrage accru du groupe dans l'intervalle de 2026 en espèces, domaines & produits devrait permettre à la société de gagner en taille critique sur ses spécialités, de répliquer la croissance défensive de son marché et de livrer une marge EBITDA de l'ordre de 20%, bien au-delà de ce qui prévalait en 2019 (réf. 15,5%) quand bien même, le groupe augmente ses investissements R&D (7% du CA ou +) et marketing en soutien aux produits.

Portzamparc évoque une publication de bonne facture malgré une croissance organique légèrement moins soutenue en fin d'exercice. Le beau parcours du titre depuis 3 mois conduit la maison de bourse à dégrader la valeur à 'renforcer' malgré un cours cible rehaussé de 101,8 à 117,5 euros. Gilbert Dupont dégrade également sa recommandation à 'réduire'.

Ce T4 n'a rien d'extraordinaire, mais le secteur de la santé animale montre que le marché se normalise, note Oddo BHF. Vétoquinol devra affronter un effet de base défavorable au T1 (rappel T1 2022 : +13%), ce qui laisse penser au broker que le timing sera sans doute meilleur, une fois cet effet de base passé. L'analyste a une perception améliorée de Vétoquinol par rapport à la situation de 2023, mais sa recommandation 'neutre' reflète sa préférence pour Virbac. Le titre devrait rester porter par son appartenance à un segment de la Santé en bourse qui émet des signaux plus encourageants.