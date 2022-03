Vetoquinol : recule après les comptes

(Boursier.com) — Vetoquinol corrige de plus de 5% à 137,60 euros ce jeudi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 521 ME pour l'exercice 2021, en progression de +21,9% à données publiées et de +22,3% à changes constants.

À fin décembre 2021, l'activité des produits Essentiels s'élève à 296 ME, en croissance de +33,3% à taux de changes constants. Les produits Essentiels poursuivent leur dynamique de croissance rentable, portée de façon équilibrée par le développement du portefeuille existant et par la contribution des produits antiparasitaires acquis. Les produits Essentiels représentent 56,7% des ventes du laboratoire sur les 12 mois de l'exercice 2021 (51,6% à fin décembre 2020).

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie s'élèvent à 335 ME et représentent 64% des ventes totales de Vetoquinol ; elles progressent de +30,4% à données publiées et à taux de changes constants.

Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions, a progressé fortement et s'élève à 100,8 ME, en hausse de +35,6 ME pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, contre 65,3 ME au 31 décembre 2020. Cette forte hausse résulte de la forte croissance du chiffre

d'affaires et de la marge sur achats consommés ainsi que de la part croissante des produits Essentiels dans le mix produit.

Le Résultat opérationnel courant du groupe s'est établi à 86,7 ME (16,6% du CA), en progression de +30,6 ME contre 56,2 ME pour l'exercice 2020. Le taux d'impôt apparent s'établit à 25,2% (vs 30,4% à fin décembre 2020). L'EBITDA progresse de +35,4 ME et s'établit à 119,3 ME au 31 décembre 2021 sous l'effet de la poursuite de la dynamique de croissance des produits Essentiels et de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 62,9 ME contre 19,2 ME pour l'exercice 2020.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'établissent au 31 décembre 2021 à 89,7 ME. Cette solide génération de trésorerie a permis au laboratoire Vetoquinol de rembourser par anticipation l'emprunt de 110 ME contracté en juillet 2020 pour le financement de l'acquisition des produits antiparasitaires. La position globale nette de trésorerie du Groupe ressort à 53,6 ME (inclus IFRS 16) à fin décembre 2021, en hausse de +49 ME.

Le laboratoire Vetoquinol est désendetté à fin 2021. Cette solide génération de cash-flow donne au laboratoire Vetoquinol les moyens de poursuivre activement sa stratégie de croissance.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 le versement d'un dividende de 0,80 euro par action.

Risque géopolitique - conflit russo-ukrainien

Depuis le mois de février 2022, la guerre en Ukraine est un évènement qui a des répercussions directes et indirectes sur l'économie mondiale. À ce stade du conflit, Vetoquinol est faiblement exposé pour les raisons suivantes :

-Le laboratoire n'a pas de présence directe (filiale, établissement, usine, effectif) dans ces deux pays.

-Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et en Ukraine est inférieur à 1% du chiffre d'affaires Groupe.

-Les créances clients nettes sont inférieures à 1% des créances totales.

-Peu d'achats sont réalisés avec ces deux pays.

En revanche, les conséquences des tensions économiques issues de ce conflit exposent le laboratoire Vetoquinol aux risques d'inflation des coûts d'achat des matières premières, de l'énergie et des flux logistiques. Portzamparc parle malgré tout d'une publication de "très bonne facture"... "Nos chiffres seront affinés après la présentation SFAF de ce matin" commente l'analyste qui vise en attendant un cours de 153 euros en restant à l'achat sur le dossier.