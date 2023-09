Vetoquinol : recule après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Vetoquinol abandonne 2,5% à 85,3 euros au lendemain de son point semestriel. Le laboratoire a fait état d'un profit opérationnel courant de39 ME, contre 44 ME pour les 6 premiers mois de l'exercice 2022, pour un chiffre d'affaires de 256 ME, en repli de -5,4% à données publiées et de -4,6% à changes constants. L'EBITDA s'établit à 60 ME au 30 juin, soit 23,3% des revenus.

Le Groupe Vetoquinol rappelle disposer de solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle forte, génération de cash-flow, absence de dette) pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

Le marché de la santé animale reste convalescent mais le groupe espère un meilleur S2. La stratégie de concentration des efforts de Vetoquinol sur les Essentiels conforte la sérénité de TP ICAP Midcap sur la profitabilité du modèle. Le recentrage accru du groupe dans l'intervalle de 2026 en espèces, domaines & produits devrait permettre à la société de gagner en taille critique sur ses spécialités, de répliquer la croissance défensive de son marché et de livrer une marge EBITDA de l'ordre de 20%, bien au-delà de ce qui prévalait en 2019 (15,5%) quand bien même, le groupe augmente ses investissements R&D (7% du CA ou +) et marketing en soutien aux produits. Les volontés acquisitives du groupe s'inscrivent également dans la trajectoire du focus sur les essentiels et Vetoquinol de prioriser, selon les opportunités, une cible disposant d'une usine agréée FDA, les Etats-Unis et la biotechnologie.

Sur le fondement du consensus, le courtier note que le titre s'échange sur la base d'un EV/CA de 1,7x2023e et EV/EBITDA de 8,4x2023e traduisant une décote de plus de 20% vs l'historique à 5 ans et substantiellement éloignés de ceux illustrés par le deal EQT/Dechra (près de 6x le CA, et plus de 22x l'EBITDA). Le broker est à 'conserver' sur le dossier avec une cible de 90,5 euros.

Portzamparc évoque une publication contrastée avec des facturations décevantes mais le maintien de marges sur des niveaux solides et une bonne génération de cash. Si le management ne fixe aucune guidance pour 2023, la maison de bourse retient une tonalité confiante concernant un rebond de l'activité sur la seconde partie de l'exercice. A l''achat' sur la valeur, Portzamparc réduit sa cible de 108,8 à 101,8 euros.

Gilbert Dupont dégrade pour sa part le titre à 'accumuler' en visant 97 euros.

Les chiffres semestriels ne constituent pas un facteur de momentum réel, affirme enfin Oddo BHF ('neutre'). Les 2 signaux rassurants sont toutefois la génération de cash et l'espoir d'une amélioration des tendances de marché. Il semble que compte tenu de la liquidité, le titre aura besoin d'un newsflow (bonnes publications, amélioration des volumes) et d'un momentum plus favorable (redressement des marges plus net), pour retrouver de la visibilité et une dynamique plus ascendante, souligne le courtier.