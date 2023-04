Vetoquinol réagit bien aux comptes

(Boursier.com) — Le laboratoire de santé animale Vetoquinol grimpe de 0,5% à 86,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 145 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2023, en progression de +7,7% à données publiées et de +7,2% à changes constants. "Cette progression de l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2023 prend en compte un effet de surstockage chez nos clients en Amérique du Nord et en Europe. Il correspond à la volonté d'assurer la continuité du service à nos clients pendant la mise en place de notre nouvel ERP au cours du mois d'avril", précise le groupe.

Net de cet effet de surstockage qui sera lissé sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires du laboratoire est à l'équilibre à changes constants sur le 1er trimestre. "Cet équilibre global résulte des bonnes performances réalisées sur nos axes stratégiques (Essentiels, États-Unis, lancements) qui compensent la pression qui s'exerce sur les produits complémentaires et les animaux d'élevages", ajoute Vetoquinol en confirmant ses objectifs 2023 d'une croissance rentable de son activité... Portzamparc précise que son scénario annuel est inchangé (marge attendue en léger repli à 17,4%) et souligne le retard du titre qui se paie 10,6 fois l'EV/Ebit 2023. La décote est plus de 30% par rapport à la moyenne historique, estime l'analyste qui vise un cours de 108,80 euros en passant de "renforcer" à "acheter".

A noter que TP ICAP Midcap a aussi relevé à 'acheter' sa recommandation avec un cours de 99 euros en ligne de mire.