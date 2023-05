Vétoquinol : place à la 3e génération !

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Vetoquinol s'est tenue ce 25 mai, au siège social du laboratoire à Lure en Franche Comté, sous la présidence d'Etienne Frechin.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées.

Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'année 2022 et le dividende de 0,80 euro par action. Il sera mis en paiement à compter du 6 juin.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de Philippe Arnold en tant qu'administrateur indépendant sortant et la cooptation de Mme Anne-Marie Graffin en qualité de nouvelle administratrice indépendante.

Matthieu Frechin à la tête du Conseil d'administration

L'Assemblée générale mixte a également été l'occasion d'annoncer qu'Etienne Frechin démissionnera de son poste de Président du Conseil d'administration de la société Vetoquinol, avec effet au 1er juillet. Etienne Frechin demeurera Administrateur de la société, poursuivant ainsi le partage et le bénéfice de son expérience.

Le Conseil d'administration du 25 mai 2023, a nommé Matthieu Frechin, Directeur général du Groupe, Président du Conseil d'administration de Vetoquinol. Il assumera la Présidence du Groupe à compter du 1er juillet.

Le Conseil d'administration a unanimement salué la contribution substantielle d'Etienne Frechin au succès et au développement international du laboratoire au cours des soixante années pendant lesquelles il a exercé ses fonctions.

Etienne Frechin, fils de Joseph Frechin fondateur de Vetoquinol, a fait toute sa carrière professionnelle au sein du laboratoire où il a occupé successivement les postes de Directeur de la production, Directeur général, Président-directeur général puis Président du Conseil d'administration depuis 1980. Tout au long de sa carrière, il aura notamment accompagné la très forte croissance du laboratoire et mené de multiples opérations de développement en France et à l'étranger afin de créer l'un des 10 acteurs internationaux de référence de la santé animale. Il a également mené en 2006 l'entreprise familiale en Bourse afin d'accroître la notoriété du laboratoire et partager sa vision du métier de la santé animale.