Vetoquinol offre des masques aux établissements de santé de sa région

Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Vetoquinol S.A, laboratoire de santé animale basé à Lure (70) a décidé d'offrir plus de 6.000 masques à des hôpitaux et associations de la région. Il s'agit d'un acte citoyen pour venir notamment en aide aux hôpitaux de la région de Belfort Montbéliard, de Vesoul et de Saint-Rémy.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : "Face à la crise sanitaire majeure qui sévit actuellement en France, Vetoquinol se mobilise pour soutenir le personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. La solidarité est l'affaire de tous les acteurs économiques pour traverser cette épreuve."

Prochaine publication : Résultats annuels 2019, le 26 mars 2020 avant ouverture de la Bourse.