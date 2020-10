Vetoquinol : message reçu !

(Boursier.com) — Le laboratoire vétérinaire Vetoquinol grimpe de près de 5% ce vendredi à 85,80 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020 de 114,5 ME, en progression de +14,3% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Tous les territoires de Vetoquinol ont affiché une dynamique soutenue avec des croissances organiques de +4%, +16% et +29% respectivement pour l'Europe, les Amériques et l'Asie Pacifique/reste du monde. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020, le niveau d'activité du laboratoire s'est établi à 310,6 ME, en hausse de +9,4% à données publiées et de +11,5% à changes constants.

Portzamparc parle d'une nouvelle "très bonne publication pour le groupe" qui semble traverser cette crise sans encombre... "Après révision en hausse de notre scénario et actualisation des comparables boursiers (décote 25% ; 97 euros), notre objectif est relevé de 75,6 à 84 euros/action... La forte progression du titre (+27% YTD) nous amène cependant à passer d''Acheter' à 'Conserver' et à sortir le titre de notre liste Convictions".

"Si nous pensons Vetoquinol capable de continuer à gagner des parts de marché sur un secteur de la santé animale qui reste bien orienté, nous considérons le couple risque/rendement désormais bien valorisé (2,3xEV/Sales 2020, 19,3xEV/Ebit 2020) pour ce dossier de qualité" conclut l'analyste.

De son côté, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 70 à 85 euros, mais reste 'neutre' sur la valeur.