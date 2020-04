Vetoquinol : logique ?

(Boursier.com) — Vetoquinol grimpe de 2,5% ce mercredi à 56,80 euros. Le Conseil d'administration du groupe a nommé en tant que Directeur général délégué de Vetoquinol à compter du 1er avril 2020, Dominique Derveaux. À ce titre, il sera responsable des directions suivantes : commerciale, marketing & médicale, industrielle et systèmes d'information. Il succède à Jean-Yves Ravinet qui partira en retraite le 30 avril 2020.

Dominique Derveaux est rattaché à Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol SA. Dominique Derveaux est diplômé de l'école de commerce SKEMA avec une spécialisation en comptabilité et finance avancées. En 1991, il a commencé sa carrière en Allemagne en tant que Contrôleur financier et a évolué ensuite dans plusieurs postes de direction des affaires internationales en Europe et en Asie/Pacifique dans l'industrie du bâtiment, principalement dans la grande distribution.

Dominique Derveaux a rejoint Vetoquinol en août 2009 en tant que Directeur Europe du Nord. Il a été nommé Directeur Groupe Europe en 2011 et a pris en plus la direction de l'Amérique du Nord en 2015 pour être Directeur Groupe, Europe et Amérique du Nord jusqu'au 31 mars 2020.

"Une promotion en toute logique pour celui qui pilota les opérations de Vetoquinol en Europe et Amérique du Nord durant les cinq dernières années" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 64 euros.