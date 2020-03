Vetoquinol : le résultat opérationnel courant s'élève à 45,9 ME

Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe Vetoquinol s'établit à 396 ME, en hausse de +7,6% à données publiées et de +6,1% à changes constants. A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels s'élève à 190,6 ME en croissance de +5,1% à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,1% des ventes de Vetoquinol sur les 12 mois de l'exercice 2019.

Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs acquis, nouvel indicateur de performance avancée du Groupe Vetoquinol, s'élève à 48,9 ME pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, contre 51,2 ME à fin 2018.

Les amortissements des actifs issus d'acquisitions s'élèvent à 3 ME (2018 : 2,7 ME) ; ils tiennent compte de la conséquence de l'affectation de l'écart d'acquisition de FarmVet Systems Ltd (0,4 ME) en 2019.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe Vetoquinol s'élève à 45,9 ME, contre 48,4 ME pour l'année 2018, en repli de -5,2%.

Au titre de l'exercice 2019, Vetoquinol a enregistré des charges non récurrentes pour un montant de 5 ME liées à l'arrêt d'un projet de 'R&D' et à la réorganisation de l'outil industriel du Groupe Vetoquinol en Europe (fermeture de l'usine en Italie).

Le taux d'impôt apparent s'établit à 30,6%?(25,1% à fin décembre 2018) du fait d'effets négatifs enregistrés sur l'année 2019. Le Groupe Vetoquinol a enregistré un supplément d'impôt sur les sociétés suite à un contrôle fiscal en France clôturé en décembre 2019. Par ailleurs la réforme fiscale en Inde et un mix défavorable entre résultats et impôts différés actifs non comptabilisés entre les filiales ont généré une hausse de la charge d'impôt.

L'EBITDA de Vetoquinol progresse de 5 ME dont 4,8 ME liés à la première application de la norme IFRS 16, par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'établir à 65,4 MEUR, soit une hausse de +0,2 ME (+0,4%) après neutralisation de l'impact IFRS 16.

Après la prise en compte d'éléments non récurrents à hauteur de 5 ME, le Résultat net de Vetoquinol s'établit à 28,2 ME contre 36,2 ME pour l'exercice 2018.

Le Groupe Vetoquinol affiche une position globale nette de trésorerie positive de 72,4 ME à fin décembre 2019.

Vetoquinol dispose d'une solide structure financière pour poursuivre sa stratégie de croissance et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe et son développement, et faire face aux impacts de la crise du Covid-19. À fin décembre 2019, le Groupe Vetoquinol n'a aucune dette financière.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 26 mai 2020 le versement d'un dividende de 0,48 euro par action ; le Conseil d'administration se réserve le droit de modifier le dividende qui sera proposé d'ici la tenue de l'assemblée générale en fonction l'évolution des impacts du Covid-19.

Covid-19

La priorité du Groupe Vetoquinol est de garantir la santé et la sécurité de ses employés tout en respectant ses engagements de production, de distribution et de service. Le Groupe Vetoquinol a mis en oeuvre une série de mesures conformes aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et des mesures édictées par les gouvernements dans les pays où Vetoquinol est présent.

Vetoquinol évalue des scenarii pour mesurer l'impact sur son activité industrielle et commerciale de la pandémie, ce, à court terme et moyen terme. Compte tenu de la progression de la pandémie à la date de ce communiqué, en lien avec des mesures de confinement qui pourraient s'étaler sur une période supérieure à un mois, Vetoquinol anticipe un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020. Comme mentionné précédemment, le Groupe dispose d'une structure financière solide et d'une trésorerie disponible lui permettant de faire face à cette crise.

Le Groupe Vetoquinol continuera d'informer régulièrement ses parties prenantes de l'impact sur son activité de l'évolution de la pandémie du Covid-19.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020, le 16 avril 2020 après fermeture de la Bourse.