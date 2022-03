Vetoquinol : Le résultat net s'élève à 62,9 ME

(Boursier.com) — Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 521 ME, pour l'exercice 2021, en progression de +21,9% à données publiées et de +22,3% à changes constants.

À fin décembre 2021, l'activité des produits Essentiels s'élève à 296 ME, en croissance de +33,3% à taux de changes constants. Les produits Essentiels poursuivent leur dynamique de croissance rentable, portée de façon équilibrée par le développement du portefeuille existant et par la contribution des produits antiparasitaires acquis. Les produits Essentiels représentent 56,7% des ventes du laboratoire sur les 12 mois de l'exercice 2021 (51,6% à fin décembre 2020).

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie s'élèvent à 335 ME et représentent 64% des ventes totales de Vetoquinol ; elles progressent de +30,4% à données publiées et à taux de changes constants.

Les ventes à destination des animaux d'élevage s'établissent à 186 ME en hausse de +9,2% à données publiées et de +10% à taux de changes constants.

Tous les territoires stratégiques du laboratoire progressent à changes constants au 31 décembre 2021 : +23,5 % en Europe, +22,6% aux Amériques et +18% en Asie/Pacifique.

Au titre de l'exercice 2021, le Groupe a enregistré des impacts de change négatifs pour 1 ME (-0,3%), principalement en lien avec la baisse du real brésilien et des dollars nord américains.

La marge sur achats consommés ressort à 71,3%, en hausse de 1,3 point par rapport à la même période de l'exercice 2020 sous l'effet notamment d'une activité industrielle soutenue. Les impacts de change liés à la consolidation des comptes sont négligeables sur l'exercice 2021 (vs -6,8 ME en 2020).

Les autres achats et charges externes augmentent de 24,9 ME du fait principalement d'une forte hausse au 2e semestre 2021 des frais de marketing et de publicité liée à la préparation d'une importante campagne de lancement de nouveaux produits Essentiels. Vetoquinol a également perçu à fin 2021 une

indemnité transactionnelle de 4 ME à la suite de la résolution d'un litige.

Les frais de personnel progressent de +13,4%, soit +17,4 ME, du fait de l'effet périmètre (intégration en année pleine du renforcement des équipes en lien avec les activités Drontal et Profender et de la hausse des salaires.

Les dotations aux amortissements liés à l'application de la norme IFRS 16 engendrent une charge d'amortissement de +5,2 ME vs +4,9 ME à fin décembre 2020.

Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions, progresse fortement et s'élève à 100,8 ME, en hausse de +35,6 ME pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, contre 65,3 ME au 31 décembre 2020. Cette forte hausse résulte de la forte croissance du chiffre

d'affaires et de la marge sur achats consommés ainsi que de la part croissante des produits Essentiels dans le mix produit.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 86,7 ME (16,6% du CA), en progression de +30,6 ME contre 56,2 ME pour l'exercice 2020. Le taux d'impôt apparent s'établit à 25,2% (vs 30,4% à fin décembre 2020). L'EBITDA progresse de +35,4 ME et s'établit à 119,3 ME au 31 décembre 2021 sous l'effet de la poursuite de la dynamique de croissance des produits Essentiels et de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 62,9 ME contre 19,2 ME pour l'exercice 2020.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'établissent au 31 décembre 2021 à 89,7 ME. Cette solide génération de trésorerie a permis au laboratoire Vetoquinol de rembourser par anticipation l'emprunt de 110 ME contracté en juillet 2020 pour le financement de l'acquisition des produits antiparasitaires. La position globale nette de trésorerie du Groupe ressort à 53,6 ME (inclus IFRS 16) à fin décembre 2021, en hausse de +49 ME.

Le laboratoire Vetoquinol est désendetté à fin 2021. Cette solide génération de cash-flow donne au laboratoire Vetoquinol les moyens de poursuivre activement sa stratégie de croissance.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 le versement d'un dividende de 0,80 euro par action.

Risque géopolitique - conflit russo-ukrainien

Depuis le mois de février 2022, la guerre en Ukraine est un évènement qui a des répercussions directes et indirectes sur l'économie mondiale. À ce stade du conflit, Vetoquinol est faiblement exposé pour les raisons suivantes :

-Le laboratoire n'a pas de présence directe (filiale, établissement, usine, effectif) dans ces deux pays.

-Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et en Ukraine est inférieur à 1% du chiffre d'affaires Groupe.

-Les créances clients nettes sont inférieures à 1% des créances totales.

-Peu d'achats sont réalisés avec ces deux pays.

En revanche, les conséquences des tensions économiques issues de ce conflit exposent le laboratoire Vetoquinol aux risques d'inflation des coûts d'achat des matières premières, de l'énergie et des flux logistiques.

Le laboratoire Vetoquinol poursuit la gestion rigoureuse de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et oeuvre à garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs, tout en visant à développer l'activité industrielle, les projets du Groupe et la qualité de service à ses clients.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 13 avril 2022, après clôture de la Bourse.