Vetoquinol : Le résultat net part du groupe ressort à 21 ME au S1

(Boursier.com) — Vetoquinol publie un Chiffre d'affaires de 271 ME (+6% à données publiées) au S1. Le ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions est de 52 ME (19% du CA). Le résultat net part du Groupe ressort à 21 ME (7,9% du CA) avec un EBITDA de 62 ME (22,9% du CA).

À fin juin 2022, le laboratoire Vetoquinol affichait une situation de trésorerie nette positive de +23,7 ME (après prise en compte de la norme IFRS 16) vs 53,6 ME au 31 décembre 2021. Cette diminution résulte d'une forte hausse au premier semestre 2022 du BFR qui se situe à un niveau élevé du fait des impacts des principaux postes (stocks, clients et fournisseurs).

Conflit russo-ukrainien et situation sanitaire

Le laboratoire Vetoquinol n'est pas directement présent en Ukraine et en Russie, cependant il demeure exposé aux conséquences des tensions économiques de ce conflit et notamment aux fortes augmentations des coûts d'achat de certaines matières premières, de l'énergie et des flux logistiques.

Le laboratoire demeure également attentif et vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire dans les pays où il vend ses produits et achète des biens et services. Il continue de tout mettre en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses employés, dans le respect de ses engagements vis-à-vis de ses clients et parties prenantes.

Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol, a déclaré : "Dans un contexte incertain (conflit russo ukrainien, inflation des coûts et ralentissement du marché mondial de la santé animale), notre laboratoire poursuit son développement, tiré par la dynamique de nos produits Essentiels. Notre nouveau plan stratégique " Ambition 2026 " poursuit et renforce les changements opérés ces 10 dernières années. Il repose sur 3 piliers : accentuer la focalisation (espèces, segments et marchés), renforcer notre orientation client dans toutes les décisions et initiatives prises en interne, et valoriser notre différence culturelle d'un laboratoire de santé animale familial et international".

