Vetoquinol : Le Résultat net du laboratoire s'élève à 32 ME

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Vetoquinol SA, réuni le 6 septembre 2023, a examiné l'activité et arrêté les comptes du 1er semestre de l'exercice 2023. Le rapport d'examen limité des comptes au 30 juin 2023 a été émis par les Commissaires aux comptes.

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 256 ME, pour les 6 premiers mois de l'exercice 2023, en repli de -5,4% à données publiées et de -4,6% à changes constants. Au titre du 1er semestre de l'exercice 2023, Vetoquinol enregistre des impacts de change négatifs de -2 ME, principalement en lien avec la zone Asie/Pacifique. L'effet de surstockage enregistré au 1er trimestre 2023 pour environ 10 ME, afin d'assurer la continuité du service pendant la mise en place d'un nouvel ERP, est intégralement lissé à fin juin 2023.

L'activité des produits Essentiels s'élève à 151 ME, en léger repli de -1,1% à changes constants. Ils bénéficient du portefeuille existant et des récents lancements de Felpreva, antiparasitaire pour chats, et de Simplera, médicament indiqué dans le traitement de l'otite chez le chien, et sont impactés par le repli du segment des antibiotiques pour animaux d'élevage. Les ventes des produits Essentiels représentent 59% des ventes du laboratoire au 1er semestre 2023 contre 57% des ventes du premier semestre 2022.

Au 30 juin 2023, le territoire des Amériques progresse de +2,3% à changes constants, tiré par la croissance du marché américain et le lancement récent de Simplera. Les territoires Europe et Asie/Pacifique/Reste du monde sont en recul respectivement de -5,4% et -16,3% à changes constants. L'activité en Europe est notamment impactée par un marché des antibiotiques pour animaux d'élevage en retrait. Le laboratoire Vetoquinol bénéficie en revanche du lancement de Felpreva et continue de se renforcer sur le marché des animaux de compagnie avec ce médicament qui combine facilité d'utilisation et durée d'effet de 3 mois.

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (181 ME) sont stables à périmètre et change constant (-0,4%) et représentent 70,7% des ventes totales du laboratoire. Les ventes à destination des animaux d'élevage s'établissent quant à elles à 75 ME en recul de -13,3% à périmètre et changes constants.

La marge sur achats consommés ressort à 72,1%, identique à celle du 1er semestre 2022 et en hausse de 1,5 point par rapport à celle de l'exercice 2022 (70,6%). Cette évolution est liée au mix-produit, et notamment aux lancements des nouveaux produits Essentiels, ainsi qu'à la hausse des prix de vente.

Les autres achats et charges externes sont en baisse de -7,9% pour un montant de -4,2 ME du fait principalement d'une bonne maîtrise des dépenses dans une période inflationniste. Les charges de personnel augmentent de +2,9% en lien avec les augmentations des salaires.

Les dotations aux amortissements liés à l'application de la norme IFRS 16 engendrent une charge d'amortissement de -2,9 ME vs -2,7 ME à fin juin 2022.

Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions s'élève à 45 ME pour l'exercice arrêté au 30 juin 2023. Il représente 17,7% du chiffre d'affaires consolidé.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 39 ME (15,1% du CA), contre 44 ME pour les 6 premiers mois de l'exercice 2022.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 2,6 ME contre -9,3 ME à fin juin 2022. Ils reflètent le résultat de la renégociation du prix d'acquisition final de Clarion au Brésil avec un gain de +6,1 ME, et une situation encore incertaine dans ce pays générant une dépréciation d'actifs incorporels pour 3,5 ME. Au premier semestre 2022, le laboratoire Vetoquinol avait enregistré une charge non récurrente de dépréciation du goodwill Brésilien pour un montant de -9,3 ME.

Le taux d'impôt apparent s'établit à 24,4% (vs 38% à fin juin 2022). Retraité de la dépréciation du goodwill du Brésil, le taux d'impôt apparent du 1er semestre 2022 ressortait à 30%.

L'EBITDA s'établit à 60 ME au 30 juin 2023, soit 23,3% du chiffre d'affaires. Retraité des éléments non récurrents au Brésil, l'EBITDA du 1er semestre 2023 ressort à 54 ME, soit 20,9 % de l'activité du laboratoire.

Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 32 ME, soit 12,6% du chiffre d'affaires du S1 2023, en progression de +50,6% par rapport au résultat net à fin juin 2022.

Au 30 juin 2023, le Groupe Vetoquinol affiche une position globale nette de trésorerie positive de 84 ME, (après prise en compte d'une dette au titre de IFRS 16 de 13 ME) en hausse de +7 ME vs fin 2022. Le laboratoire bénéficie d'une solide génération de free cash-flow par rapport à 2022.

Les transformations structurelles réussies avec le déploiement d'un nouvel ERP dans les principales filiales du laboratoire et la modernisation de l'unité de production des produits injectables stériles située à Lure permettent au laboratoire Vetoquinol d'aborder les prochains développements sereinement.

Le Groupe Vetoquinol dispose de solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle forte, génération de cash-flow, absence de dette) pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

Matthieu Frechin, Président-directeur général du laboratoire Vetoquinol (Paris:VETO), a déclaré : " Dans un marché mondial de la santé animale tiré par les prix, notre premier semestre 2023 est marqué d'une part par une baisse de notre activité et d'autre part par le maintien d'un solide niveau de notre rentabilité et une bonne génération de cash. L'agilité et la mobilisation de nos équipes ainsi que l'évolution de notre mix produit depuis plus de 10 ans, au moment où notre laboratoire Vetoquinol fête ses 90 ans, nous permettent d'anticiper un meilleur 2e semestre 2023. La solidité de notre modèle de développement nous renforce dans notre volonté de poursuivre une croissance hybride, pérenne et rentable."

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023, le 26 octobre 2023 après clôture de la Bourse.