Vetoquinol : le résultat net 2022 ressort à 48 ME

(Boursier.com) — Vetoquinol qui avait déjà publié un chiffre d'affaires de 540 ME, pour l'exercice 2022, en progression de +3,6% à données publiées et en repli de -0,8% à changes constants, dévoile un Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions qui s'élève à 98,6 MEUR, en baisse de -2,2 MEUR pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 18,3 % du chiffre d'affaires 2022.

Les amortissements des actifs issus d'acquisition s'élèvent à +14,1 MEUR, montant identique à celui enregistré à fin décembre 2021. Ils sont principalement constitués des amortissements des actifs liés aux produits Drontal et Profender.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 84,6 MEUR (15,7 % du CA), en baisse de -2,2 MEUR contre 86,8 MEUR pour l'exercice 2021. Le taux d'impôt apparent s'établit à 34,0 % (vs 27,5 % à fin décembre 2021). Retraité de la dépréciation du goodwill du Brésil (9,5 MEUR), le taux d'impôt apparent ressort à 29,7 %. L'EBITDA s'établit à 118,0 MEUR au 31 décembre 2022, soit 21,9 % du chiffre d'affaires.

Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 48 MEUR, soit 8,9 % du chiffre d'affaires 2022, après la prise en compte d'éléments non récurrents pour -10,6 MEUR.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2023 le versement d'un dividende de 0,80 EUR par action.