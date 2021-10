Vetoquinol : le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 132 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 132 ME,

+14,3% à changes constants, chez Vetoquinol. Le CA produits Essentiels au troisième trimestre est de 75 ME, soit +26% à changes constants.

Tous les territoires affichent des croissances à changes constant soutenues de +16,8%, +15,7% et +5,2% respectivement pour l'Europe, les Amériques et l'Asie/Pacifique. Au 3e trimestre 2021, l'activité des produits Essentiels s'élève à 75 ME (+26% à changes constants) portée par une forte croissance organique et le développement des gammes anti parasitaires Drontal et Profender acquises en août 2020.

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 388 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +26,4% à changes constants.

Situation sanitaire de la Covid-19 au 14 octobre 2021

Le laboratoire Vetoquinol demeure attentif et vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire et continue de protéger la santé et la sécurité de ses employés, dans le respect de tous ses engagements vis-à-vis de ses clients et parties prenantes.

Le laboratoire Vetoquinol s'appuie sur une solide structure financière et une génération de cash-flow continue au 30 septembre 2021. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021 n'a pas été audité par les Commissaires aux comptes.

Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol, a déclaré : "Nous réalisons un 3e trimestre particulièrement solide, en progression par rapport au chiffre d'affaires de chaque trimestre précédent. Ce niveau d'activité soutenu enregistré sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021 confirme notre dynamique de développement engagée il y a plusieurs mois et le bien-fondé de notre positionnement. Cette situation nous permet d'être confiants et de confirmer l'objectif de croissance à deux chiffres de notre activité et de notre Résultat opérationnel courant pour l'exercice en cours."

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021, le 20 janvier 2022 après clôture de la Bourse.