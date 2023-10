Vetoquinol : l'activité reste dynamique malgré les impacts négatifs de change

(Boursier.com) — Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros au 3e trimestre de l'exercice 2023, en hausse de +1,3% à données publiées et +5,1% à changes constants. Sur cette même période, le laboratoire enregistre des impacts de change négatifs de -5 ME, en lien avec les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde.

A fin septembre 2023, le chiffre d'affaires non audité du laboratoire Vetoquinol s'établit à 392 ME, en repli de -3,2% à données publiées et de -1,4% à changes constants. Les impacts de change sont négatifs pour un montant de -7 ME (-1,8%). Les produits Essentiels représentent 59% du chiffre d'affaires du Groupe en croissance de +3,3 % à changes constants.

La trésorerie du Groupe à fin septembre 2023 demeure solide.

"Le chiffre d'affaires de notre laboratoire au 3e trimestre 2023 a été marqué par une activité dynamique et des impacts négatifs de change plus forts qu'au 1er semestre. Dans un marché mondial de la santé animale toujours tiré par les prix, nous poursuivons les lancements et la montée en puissance de nos nouveaux Essentiels, moteurs de notre stratégie à long terme", déclare Matthieu Frechin, Président-directeur général du laboratoire Vetoquinol.