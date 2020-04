Vetoquinol : forte hausse des ventes au 1er trimestre

Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'exercice 2020 de Vetoquinol s'établit à 103,4 ME, en hausse de +13,7% à données publiées et de +13,4% à changes constants.

Cette progression est le résultat d'un bon début de trimestre et d'une forte hausse de l'activité en fin de trimestre qui est le fruit de la volonté des distributeurs dans certains pays d'accroître leurs stocks afin de limiter les risques de rupture d'approvisionnement des cliniques vétérinaires ou producteurs pendant la période de confinement.