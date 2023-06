Vetoquinol fête ses 90 ans

(Boursier.com) — Il y a 90 ans, l'aventure Vetoquinol démarrait à Lure (Franche Comté) dans l'arrière-boutique de la pharmacie de la famille Frechin. Aujourd'hui, neuf décennies et trois générations plus tard, l'entreprise fait partie du 'Top 10' mondial des laboratoires de santé animale, mais son ADN est toujours ancré à Lure, dans ce village de Haute-Saône...

C'est ici que s'est déroulée, le 16 juin dernier, la célébration des 90 ans du laboratoire Vetoquinol, rassemblant plus de 700 collaborateurs et retraités de l'entreprise, venant de Lure et de toute la France. Le même jour cet anniversaire a été également célébré au niveau international, par l'ensemble des 2.500 collaborateurs du Groupe.

Des visioconférences ont été organisées avec les 24 filiales du Groupe afin de fêter tous ensemble cette année exceptionnelle.

Dans un premier temps, tous les participants français se sont retrouvés à partir de 17h à Lure, le siège de Vetoquinol, pour un cocktail de bienvenue, le temps de permettre à tous de se retrouver pour un mot de bienvenue de Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol. Il fût suivi du discours d'Etienne Frechin, Président du Groupe.

Trois duos, composés chacun d'un salarié et d'un retraité, ont également partagé leurs expériences et fait le lien entre le passé et l'entreprise d'aujourd'hui.

Les collaborateurs de Vetoquinol se sont ensuite réunis pour effectuer une performance collective en réalisant un logo Vetoquinol humain ainsi que le chiffre 90.

Les invités ont ensuite participé au banquet géant. Une sacrée performance gastronomique et logistique qui a permis à tous de savourer pleinement ce moment enchanté, ponctué par un superbe gâteau d'anniversaire et par le dévoilement d'une sculpture commémorative.

La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive sur la piste de danse et autour des divers ateliers récréatifs, du jeu d'adresse mölkky au baby-foot en passant par le stand photo pour immortaliser cette soirée extraordinaire...