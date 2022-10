Vetoquinol : en ligne avec les perspectives de fin d'exercice

(Boursier.com) — Comme anticipé, le chiffre d'affaires de Vetoquinol au 3e trimestre s'élève à 134 millions d'euros (+1,4% à données publiées et -4,5% à changes constants). Il reflète l'atterrissage attendu du marché post Covid et les effets négatifs du contexte géopolitique, en particulier en Europe et dans les animaux d'élevage. A données publiées, l'Europe est en repli de -8% au 3e trimestre ; les Amériques et l'Asie/Pacifique sont en croissance de +10 % chacune.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'établit à 405 ME, en progression de +4,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent et stable (-0,3%) à changes constants. Il est en ligne avec les perspectives attendues pour la fin de l'exercice.

Depuis le début de l'exercice, le laboratoire a lancé plusieurs Essentiels qui concrétisent l'ambition de Vetoquinol : Felpreva, Imoxi et Phovia. La contribution au chiffre d'affaires du Groupe de ces marques mondiales va s'accélérer avec leur montée en puissance.

Au 30 septembre, le laboratoire Vetoquinol affiche une solide structure financière.