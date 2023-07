Vetoquinol : emporté par Virbac et une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Dans le sillage de Virbac, Vetoquinol abandonne 4,7% à 87,7 euros. TP ICAP Midcap a dégradé le titre à 'conserver' tout en ajustant le curseur de 99 à 98,5 euros. Le broker explique que le read-across du warning de Virbac pour Vetoquinol doit être conjuré à la teneur du marché. Vetoquinol véhiculait déjà un propos mesuré sur la teneur du marché au premier semestre, décrivant la poursuite de sa normalisation et du déstockage. Si le T1 de Vétoquinol était en croissance, ce n'était qu'en trompe l'oeil puisque ce trimestre était stable retraité des ventes par anticipation du changement d'ERP. Les ventes par anticipation réalisées par Vetoquinol au T1 conduiront, par effet miroir, à un T2 en décroissance. Sans donner de guidance chiffrée, le groupe table sur un exercice 2023 en croissance rentable supposant au S2, une normalisation du marché de la santé animale sur ses standards historiques (+3-+5%) et une décélération progressive de l'inflation. A la lueur des commentaires de Virbac et de Dechra plus tôt, le courtier réduit ses estimations 2023, retenant désormais un CA 2023 en croissance de 2% (vs 4% avant) et une marge avant AAA en retrait de 130bps à 15% (vs 15,3% précédemment).