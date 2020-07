Vetoquinol : du solide !

(Boursier.com) — Vetoquinol monte de 3,7% à 67 euros ce vendredi. Le CA du 1er semestre s'est établi à 196,1 ME, contre 183,8 ME sur la même période de l'exercice précédent, soit +6,7% à données publiées et +6,2% en organique. Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (114 ME) représentent 58,1 % des ventes totales de Vetoquinol et progressent de +6,8% à changes constants.

Au 2e trimestre 2020, Vetoquinol a enregistré un chiffre d'affaires de 92,7 ME, stable en publié par rapport au 2e trimestre 2019 et en croissance organique de + 1,9 %.

Le résultat opérationnel courant du semestre s'est élevé à 24,4 ME, contre 17,9 ME pour celui du 1er semestre 2019. Le résultat net de Vetoquinol a progressé à 15,1 ME, contre 13 ME pour les 6 premiers mois l'exercice 2019 et le groupe affiche une position globale nette de trésorerie positive de 91,3 ME à fin juin 2020.

Portzamparc parle d'une "excellente publication pour le groupe qui semble traverser cette crise de façon sereine. De bon augure pour la suite, à savoir l'intégration Profender/Drontal et les prochains lancements de produits Essentiels".

L'analyste poursuit : "Après révision en hausse de notre scénario et actualisation des comparables boursiers (décote 25% ; 84 euros), notre objectif est relevé de 73 euros à 75,6 euros/action et notre opinion 'Acheter' réitérée" conclut Portzamparc.