Vetoquinol : Dominique Derveaux est nommé Directeur général délégué

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Vetoquinol SA a nommé en tant que Directeur général délégué de Vetoquinol SA à compter du 1er avril 2020, Dominique Derveaux. À ce titre, il sera responsable des directions suivantes : commerciale, marketing & médicale, industrielle et systèmes d'information. Il succède à Jean-Yves Ravinet qui partira en retraite le 30 avril 2020.

Dominique Derveaux est rattaché à Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol SA. Dominique Derveaux est diplômé de l'école de commerce SKEMA avec une spécialisation en comptabilité et finance avancées. En 1991, il a commencé sa carrière en Allemagne en tant que Contrôleur financier et a évolué ensuite dans plusieurs postes de direction des affaires internationales en Europe et en Asie/Pacifique dans l'industrie du bâtiment, principalement dans la grande distribution.

Dominique Derveaux a rejoint Vetoquinol en août 2009 en tant que Directeur Europe du Nord. Il a été nommé Directeur Groupe Europe en 2011 et a pris en plus la direction de l'Amérique du Nord en 2015 pour être Directeur Groupe, Europe et Amérique du Nord jusqu'au 31 mars 2020.