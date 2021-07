Vetoquinol : des résultats doublés au premier semestre

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la santé animale dynamique, en croissance de l'ordre de 5% (estimations Vetoquinol) sur les 6 premiers mois de l'année 2021, le laboratoire Vetoquinol annonce un chiffre d'affaires de 255 ME, en progression de +30,2% à données publiées et de +33,5% à changes constants.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions, indicateur de performance avancée du groupe Vetoquinol, progresse fortement et s'élève à 56,9 ME contre 28 ME au 30 juin 2020. Cette forte hausse bénéficie de la forte croissance du chiffre d'affaires et de la marge sur achats consommés, de la part croissante des produits Essentiels dans le mix produit ainsi que de la baisse de certaines charges du fait du contexte sanitaire.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 50,4 ME contre 24,4 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2020 et le résultat net du laboratoire Vetoquinol bondit à 36,2 ME contre 15 ME un an plus tôt.