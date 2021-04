Vetoquinol : début d'année solide

Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Le laboratoire Vetoquinol a enregistré un solide niveau d'activité à 128 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +28% à changes constants et de +24% à données publiées.

À fin mars 2021, l'activité des produits Essentiels s'élève à 72,6 ME, en croissance de +38% à taux de changes constants. Dans la continuité de la présentation des Résultats annuels 2020 du Groupe, les bons résultats du portefeuille des produits Essentiels reflètent la dynamique de cette gamme de produits et la contribution des produits Drontal et Profender. Les produits Essentiels représentent 57% des ventes du laboratoire sur les 3 premiers mois de l'exercice 2021 (52 % à fin mars 2020).

Tous les territoires stratégiques du laboratoire progressent à changes constants au 31 mars 2021 : +29% en Europe +26% aux Amériques et +28% en Asie/Pacifique.

Au titre des trois premiers mois de l'exercice 2021, le Groupe enregistre des impacts de change négatifs pour 4,7 ME (-4,5%), en lien avec la chute du Real brésilien, la baisse de la Roupie indienne, de l'USD et du Dollar canadien par rapport au premier trimestre 2020.

Situation sanitaire de la Covid-19 au 15 avril 2021

Vetoquinol a à coeur de préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs, d'assurer la continuité d'exploitation de toutes ses opérations, tout en poursuivant ses projets de développement. Les cellules de gestion de la crise sanitaire demeurent en place et suivent les directives et recommandations gouvernementales dans les pays où le laboratoire est présent.

La structure financière du laboratoire Vetoquinol au 31 mars 2021 demeure solide. La génération de trésorerie s'est poursuivie au 1er trimestre 2021. Les données de chiffre d'affaires du premier trimestre n'ont pas été auditées par les Commissaires aux comptes.

Prochaine publication : Assemblée générale des actionnaires, le 27 mai 2021