Vetoquinol : de bonne facture

(Boursier.com) — Vetoquinol recule de 0,9% sous les 80 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros au 3e trimestre de l'exercice 2023, en hausse de +1,3% à données publiées et +5,1% à changes constants. Sur cette même période, le laboratoire enregistre des impacts de change négatifs de -5 ME, en lien avec les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde.

A fin septembre 2023, le chiffre d'affaires non audité du laboratoire Vetoquinol s'est établi à 392 ME, en repli de 3,2% à données publiées et de -1,4% à changes constants. Les impacts de change sont négatifs pour un montant de -7 ME (-1,8%). Les produits Essentiels représentent 59% du chiffre d'affaires du Groupe en croissance de +3,3% à changes constants.

La trésorerie du Groupe à fin septembre demeure solide...

"Une publication de très bonne facture", commente Portzamparc qui souligne que la croissance organique de +5,1% marque un premier rebond après un ralentissement observé sur les quatre précédents trimestres... "Notre scénario est très légèrement relevé et nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 101,8 euros" conclut l'analyste.