Vetoquinol : confirme la reprise des droits de Profender et de Drontal









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vetoquinol confirme l'acquisition des droits en Europe et au Royaume-Uni des familles de produits Profender et Drontal. Cette acquisition a été finalisée le 1er août 2020.

Vetoquinol a acquis les produits Profender et Drontal, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits actuellement détenus par Bayer AG Animal Health pour l'Europe et le Royaume-Uni. Profender et Drontal sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on.

L'achat de Profender et Drontal par Vetoquinol est lié à l'acquisition par Elanco de Bayer AG Animal Health, acquisition qui a été finalisée le 1er août 2020.