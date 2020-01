Vetoquinol : chiffre d'affaires en hausse à 396 ME

Vetoquinol : chiffre d'affaires en hausse à 396 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Vetoquinol s'établit à 396 ME, en hausse de +7,6% à données publiées et de +6,1% à changes constants.

A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels moteur de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 190,6 ME en croissance de +5,1% à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,1% des ventes du Groupe sur les 12 mois de l'exercice 2019.

Au 4e trimestre 2019, Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 112 ME en progression de +12,2% à données publiées et de +10,6% à changes constants par rapport à la même période de l'exercice précédent.