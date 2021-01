Vetoquinol : chiffre d'affaires annuel en hausse de 8%

Vetoquinol : chiffre d'affaires annuel en hausse de 8%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 427,5 ME, pour l'exercice 2020, en, progression de +8% à données publiées et de +10,9% à changes constants.

À fin décembre 2020, l'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 MEUR, en croissance de +17,3% à taux de changes constants.

La bonne dynamique des produits Essentiels est portée par le développement solide du portefeuille existant et par la contribution des produits Drontal et Profender, acquis le 1er août 2020.

Les produits Essentiels représentent 51,6% des ventes du laboratoire sur les 12 mois de l'exercice 2020 contre 48,1% à fin décembre 2019.