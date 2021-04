Vetoquinol : belle croissance trimestrielle

Vetoquinol : belle croissance trimestrielle









Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Le laboratoire Vetoquinol a enregistré un solide niveau d'activité de 128 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +28% à changes constants et de +24% à données publiées.

À fin mars 2021, l'activité des produits Essentiels s'élève à 72,6 ME, en croissance de +38 % à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 57% des ventes du laboratoire sur les 3 premiers mois de l'exercice 2021 (52% à fin mars 2020). Le groupe de santé animale précise que sa génération de trésorerie s'est poursuivie au 1er trimestre 2021.