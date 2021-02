Vetoquinol : annonce bien reçue

Vetoquinol : annonce bien reçue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vetoquinol monte de 3,5% à 92,50 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition des droits canadiens de la gamme de produits Profender auprès d'Elanco Animal Health. Vetoquinol a acquis la gamme de produits Profender, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits d'Elanco Animal Health pour le marché canadien.

Profender est un médicament vermifuge pour chats, disponible en application spot-on. Cet achat a été validé par le bureau de la concurrence au Canada.

Précédemment, en août 2020, Vetoquinol avait acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer AG. Vetoquinol a également repris en janvier les familles de produits Profender et Drontal pour le marché Australien.

"Dans le prolongement des acquisitions récentes, Vetoquinol poursuit ici son ambition sur le segment des antiparasitaires" commente sobrement Portzamparc qui conserve le dossier...