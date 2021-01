Vetoquinol : acquisition des droits australiens des familles de produits Drontal et Profender

(Boursier.com) — Vetoquinol annonce l'acquisition des droits australiens des familles de produits Drontal et Profender auprès d'Elanco Animal Health. Vetoquinol a acquis les familles de produits Drontal et Profender, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits d'Elanco Animal Health pour le marché australien. Les produits Drontal et Profender sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on.

Précédemment, en août 2020, Vetoquinol a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer AG. L'achat de ces familles de produits par Vetoquinol, a été validé par l'Australian Competition and Consumer Commission.