Vetoquinol : accuse le coup

(Boursier.com) — Vetoquinol recule de 8,6% à 129,40 euros ce jeudi, après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 135 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de +5,5% à données publiées et de +2,2% à changes constants. La dynamique du portefeuille des produits Essentiels, moteur de la stratégie de Vetoquinol, continue de soutenir l'activité à fin mars 2022.

Les produits Essentiels s'élèvent à 77 ME, en croissance de +8,1% à données publiées. Ils représentent 57% des ventes du laboratoire sur les 3 premiers mois de l'exercice 2022 (55,6% à fin mars 2021).

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (89 ME) représentent plus de 66% des ventes totales, en croissance à données publiées de +6,9%. Les ventes à destination des animaux d'élevage s'établissent quant à elles à 46 ME en hausse à données publiées de +2,9% et en léger recul à change constants de -0,4%.

Au sujet de la guerre en Ukraine, Vetoquinol considère ne pas être directement exposé à ce stade du conflit car le laboratoire n'a de présence directe (filiale, établissement, usine, effectif) en Russie et en Ukraine, le chiffre d'affaires réalisé en Russie et en Ukraine est inférieur à 1% du chiffre d'affaires Groupe, les créances clients nettes sont inférieures à 1% des créances totales et la proportion des achats en provenance de ces deux pays est négligeable.

En revanche, les conséquences des tensions économiques issues de ce conflit exposent le laboratoire Vetoquinol aux risques d'inflation des coûts d'achat des matières premières, de l'énergie et des flux logistiques. "Un premier trimestre en croissance disparate, sur un marché plus normalisé et marqué par le contexte inflationniste, mais qui ne remet pas en cause notre scénario à ce stade (CA 2022 : 552,6 ME +6%, +5% tcc)" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 153 euros.