Vetoquinol : à quel prix ?

Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Vetoquinol reperd 0,8% ce jeudi à 102,50 euros, malgré le broker Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' son opinion sur le dossier et porté son objectif de cours de 106,5 à 116 euros. Le groupe a enregistré un solide niveau d'activité à 128 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +28% à changes constants et de +24% à données publiées. À la fin mars, l'activité des produits Essentiels s'est élevée à 72,6 ME, en croissance de +38% à taux de changes constants.

Dans la continuité de la présentation des résultats annuels 2020 du groupe, les bons résultats du portefeuille des produits Essentiels reflètent la dynamique de cette gamme de produits et la contribution des produits Drontal et Profender. Les produits Essentiels représentent 57% des ventes du laboratoire sur les 3 premiers mois de l'exercice 2021 (52% à fin mars 2020).

La structure financière du laboratoire Vetoquinol au 31 mars 2021 demeurait solide. La génération de trésorerie s'est ainsi poursuivie au 1er trimestre 2021.