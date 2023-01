Vetoquinol : 540 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, en croissance de +0,9% à données publiées et en repli de -2,4% à changes constants par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 540 ME, pour l'exercice 2022, en progression de +3,6% à données publiées et en repli de -0,8% à changes constants. Le chiffre d'affaires produits Essentiels ressort à 304 ME.

Vetoquinol a su tirer profit de la forte dynamique du marché en 2020 et 2021, en lien avec la pandémie. En 2022, le conflit en Ukraine a eu des conséquences économiques négatives principalement ressenties en Europe. Dans ce contexte d'atterrissage, Vetoquinol observe que les activités les mieux orientées du laboratoire sont celles qui sont au coeur de son projet stratégique.

Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol, commente : "L'effet Covid-19 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et en 2021. Cette tendance à long terme demeure, malgré un marché moins bien orienté en 2022. Notre stratégie centrée sur des segments ciblés du marché nous permettra de poursuivre une croissance rentable tirée par nos produits Essentiels".