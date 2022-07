Vetoquinol : 2% de croissance organique au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité de Vetoquinol au 2e trimestre 2022 s'élève à 136 millions d'euros, en hausse de +6,7% à données publiées et en hausse de +1,8% à périmètre et changes constants par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 271 ME, en hausse de +6,1% en données publiées et de +2% à périmètre et changes constants. Le laboratoire enregistre des impacts de change positifs de 11 ME (+4,1%), principalement en lien avec l'appréciation de l'US Dollar par rapport à l'Euro.

Au 30 juin 2022, tous les territoires stratégiques progressent à données publiées, +0,9% en Europe, +12,9% aux Amériques et +9,3% en Asie/Pacifique, ainsi qu'à périmètre et change constants, +0,4% en Europe, +2,7% aux Amériques et +5,4% en Asie/Pacifique.

La performance des 6 premiers mois de l'exercice 2022 résulte de la croissance continue des produits Essentiels, moteur de la stratégie du laboratoire, qui progressent de +9,8% à données publiées et +6,8% à périmètre et changes constants. Ils représentent 56,8% des ventes du laboratoire au 1er semestre 2022 contre 54,9% au 1er semestre 2021.

Perspectives

Le laboratoire Vetoquinol n'est pas directement présent en Ukraine et en Russie, cependant il demeure exposé aux conséquences des tensions économiques de ce conflit et notamment aux fortes augmentations des coûts d'achat de certaines matières premières, de l'énergie et des flux logistiques.

Le laboratoire demeure également attentif et vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire dans les pays où il vend ses produits et achète des biens et services. Il continue de tout mettre en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses employés, dans le respect de ses engagements vis-à-vis de ses clients et parties prenantes.

Le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2022 est en cours de revue par les Commissaires aux comptes.