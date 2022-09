Vetoquinol : -12% après les comptes !

(Boursier.com) — Vetoquinol chute de plus de 12% ce vendredi à 91,60 euros après avoir publié un Chiffre d'affaires de 271 ME (+6% à données publiées) au S1. Le ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions est de 52 ME (19% du CA). Le résultat net part du Groupe ressort à 21 ME (7,9% du CA) avec un EBITDA de 62 ME (22,9% du CA). À fin juin 2022, le laboratoire affichait une situation de trésorerie nette positive de +23,7 ME (après prise en compte de la norme IFRS 16) vs 53,6 ME au 31 décembre 2021. Cette diminution résulte d'une forte hausse au premier semestre 2022 du BFR qui se situe à un niveau élevé du fait des impacts des principaux postes (stocks, clients et fournisseurs).

Conflit russo-ukrainien et situation sanitaire

Le laboratoire Vetoquinol n'est pas directement présent en Ukraine et en Russie, cependant il demeure exposé aux conséquences des tensions économiques de ce conflit et notamment aux fortes augmentations des coûts d'achat de certaines matières premières, de l'énergie et des flux logistiques.

Le laboratoire demeure également attentif et vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire dans les pays où il vend ses produits et achète des biens et services. Il continue de tout mettre en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses employés, dans le respect de ses engagements vis-à-vis de ses clients et parties prenantes.

"Vetoquinol a publié des résultats inférieurs à nos attentes mais qui n'invalident pas notre scénario annuel pour autant" relativise Portzamparc qui rappelle que les effets prix et récents lancements en Europe devraient permettre de retrouver une croissance organique un peu plus soutenue au S2 (autour de +4%). "Par ailleurs, compte tenu de certains éléments ponctuels au S1 (hausse de la production stockée notamment), nous pensons le groupe capable d'afficher un EBITDA stable vs. 2021 et revenir sur un niveau de BFR plus normatif sur la fin d'exercice (autour de 65 jrs de CA selon nous)" poursuit l'analyste. Après mise à jour de son modèle, l'objectif de l'analyste est abaissé de 147,9 à 132,6 euros avec toutefois une opinion 'Acheter' réitérée...