Vertiv annonce le renouvellement de son accord de collaboration avec Telefonica

(Boursier.com) — Vertiv , fournisseur mondial de solutions de continuité et d'infrastructures numériques critiques, annonce le renouvellement de son accord de collaboration avec Telefonica, opérateur espagnol de télécommunications, afin d'améliorer son efficacité énergétique. Dans le cadre de cet accord, Telefonica prévoit d'économiser environ 45 GWh par an d'ici trois ans, ce qui représente la consommation d'énergie d'environ 13.000 foyers en Espagne. Vertiv fournira une solution clé en main pour permettre des économies d'énergie dans différentes zones des sites du coeur de réseau de Telefonica en Espagne.

Cet accord est un prolongement de la collaboration établie en 2018, qui a commencé comme un projet pilote visant à réduire la consommation d'énergie de l'un des sites du coeur de réseau les plus importants de Telefonica à Madrid. Selon Telefonica, cette initiative a été un succès, atteignant une réduction moyenne de 20% de la consommation totale d'énergie. Dans le cadre de la phase I de l'accord, la collaboration sera étendue à 40 des sites du coeur de réseau les plus critiques de Telefonica situés dans toute l'Espagne.

L'accord entre Vertiv et Telefonica comprend un modèle innovant nommé Energy Savings as a Service (ESaaS), qui nécessite un partenaire technologique expérimenté qui investit, exploite et entretient l'infrastructure critique. L'objectif principal est de réduire la consommation d'énergie et donc l'empreinte carbone. Dans ce cas, Vertiv fournit une solution clé en main, en modernisant les installations les plus importantes de Telefonica avec des services d'infrastructure critique efficaces, tout en gérant leur performance et leur maintenance.

L'un des éléments essentiels de l'accord est la gestion de la maintenance par Vertiv qui permet d'optimiser l'efficacité des équipements dans l'ensemble des sites. Vertiv est chargée d'effectuer la maintenance corrective et préventive grâce à des technologies modernes. Vertiv s'est engagée à introduire l'intelligence artificielle (IA) dans la surveillance des données et des équipements et ainsi pouvoir être prévenu des défaillances potentielles. Par conséquent, le cycle de vie de la technologie peut être prolongé et l'efficacité énergétique du réseau de Telefonica peut être augmentée...