Vertex Pharmaceuticals : 90 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Vertex Pharmaceuticals, le laboratoire de biotechnologies du Massachusetts, qui pèse désormais 90 milliards de dollars à Wall Street, a publié hier soir pour son deuxième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, marqués par des revenus de produits en croissance de 14% à 2,49 milliards de dollars et un bénéfice net en hausse de 13% à 916 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté grimpe de 9% quant à lui. Vertex rehausse ses anticipations annuelles de revenus de produits entre 9,7 et 9,8 milliards de dollars. Le niveau de cash et équivalents en fin de trimestre était de 12,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards à fin décembre 2022.