Versity signe un contrat avec la plateforme Bitexen pour le listing de son Token

(Boursier.com) — Versity annonce la signature d'un contrat avec Bitexen, une plateforme d'échange d'actif numérique stratégique, pour le listing de son Token, le SITY. Ce premier partenariat stratégique marque une étape significative dans le développement de Versity et ouvre de nouvelles opportunités pour les propriétaires de SITY.

Le prix de listing est fixé à 0,015 dollar US. L'entreprise entend atteindre une masse critique avec l'adoption du Sity par 50.000 wallets en 2023, et augmenter la visibilité du Sity au Moyen-Orient Versity entend également faciliter le référencement du Sity sur les principales plateformes d'exchanges.

Des discussions avancées sont en cours pour élargir la cotation à d'autres plateformes d'échange afin d'assurer une large disponibilité du SITY. En effet, cette première collaboration avec Bitexen est une étape importante pour Versity, mais elle ne représente que le début de son parcours. Ces efforts visent à offrir aux détenteurs de SITY la possibilité de choisir parmi plusieurs plateformes réputées, augmentant ainsi sa liquidité et son accessibilité

Crée en 2018, Bitexen est une plateforme d'échange centralisée de token basée en Turquie, un des marchés les plus actifs au monde en matière d'actifs numériques.

En progression constante, Bitexen se classe parmi le top 3 des plateformes du pays avec plus de 2 millions d'utilisateurs actifs et réalise un volume d'échange moyen d'environ 50 millions de dollars par jour.