Versity : Lancement d'un test pilote sur un programme de 294 maisons et négociations avancées avec un groupe dubaïote en vue d'un partenariat exclusif

(Boursier.com) — Suite au roadshow de Versity au Moyen-Orient, la société Versity SA coté sur Euronext Access+ (MLPAP) entre en négociation avec le groupe ON Off Real Estate LLC en vue d'un partenariat exclusif sur le territoire de Dubaï.

Frédéric Ibanez, fondateur et PDG de Versity, a déclaré : "Lors de notre roadshow au Moyen-Orient, nous avons pu apprécier la qualité des programmes immobiliers et présenter Versity à un panel de prometteurs et d'investisseurs.

Je suis convaincu que notre solution technologique a un avenir très prometteur sur ce marché qui ambitionne de rester à la pointe de l'innovation."

Lancement d'un test pilote sur un programme immobilier de 294 maisons

Ce projet, situé à Jumeirah Golf Estate et développé par un des plus grands promoteurs de la région, compte parmi les plus luxueux master plan de Dubaï.

JUMEIRAH GOLF ESTATE est une communauté qui bénéficie d'un terrain de golf de 18 trous sur lequel est organisé le DP world tour et où les champions du monde du Golf se réunissent tous les ans pour se disputer ce titre.

Un test pilote est en cours de réalisation sur cette communauté de 294 maisons.

Cela permettra d'optimiser la V1 de Versity et de disposer d'un prototype adapté aux besoins du marché local.

L'objectif de Versity est de commercialiser sa solution technologique sur le territoire de Dubaï en partenariat avec le groupe ON OFF Real Estate LLC.

On Off Real Estate LLC, un partenaire stratégique

Le groupe établi depuis 2016 à Dubaï, propose un portefeuille complet de services immobiliers et d'investissement, y compris la vente et la location de propriétés commerciales et résidentielles.

Le groupe offre un service de conciergerie de luxe et a développé une activité de marchand de biens sur l'ensemble du territoire.

On Off Real Estate LLC a noué des partenariats de commercialisation stratégique avec les principaux développeurs de Dubaï notamment EMAAR, NAKHEEL, DUBAI HOLDING, MERAAS, DUBAI PROPERTIES, SELECT GROUP, ARADA, ALDAR et de nombreux autres acteurs.

Le groupe dispose d'infrastructures complémentaires combinant d'importants centres d'appel et des services de logistique dédiés à l'immobilier et au financement.

Dubaï capitale mondiale du web 3

L'emplacement de Dubaï en tant que hub de l'innovation reliant l'Est et l'Ouest lui permet d'offrir un accès inégalé à la croissance la plus rapide du monde pour les entreprises à fort potentiel et tournées vers l'avenir.

Dubaï abrite déjà plus de 1.000 entreprises du secteur du web3 et de la blockchain. À mesure que la ville attire de nouveaux acteurs, la contribution du secteur à l'économie, qui s'élève actuellement à 500 millions de dollars, devrait augmenter de manière significative.

La stratégie web3 de Dubaï vise à soutenir plus de 40.000 emplois d'ici 2030 et à ajouter 4 milliards de dollars à l'économie locale en cinq ans...