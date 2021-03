Verneuil Finance : une perte de 344 kE en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le total du bilan de Verneuil Finance, dont l'actif n'est plus constitué que de trésorerie et d'autres actifs courants, s'élève à 1,3 million d'euros (2,32 ME au 31 décembre 2019).

La société n'a pas eu d'autres activités que de céder sa participation Société Française de Casinos (SFC). La variation principale du poste de trésorerie est donc due à la cession des titres SFC. Ainsi, la trésorerie s'élève à 1,07 ME au 31 décembre 2020 (44 kE au 31 décembre 2019).

Les charges d'exploitation ressortent à 124 kE en 2020 (166 kE en 2019). En conséquence, la perte de la période s'élève à -344 kE (-394 kE en 2019).