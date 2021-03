Verneuil Finance : nouvelles avancées dans le rapprochement avec Camahëal Finance

(Boursier.com) — Verneuil Finance a obtenu les dérogations AMF relatives au projet de rapprochement entre Verneuil Finance et Camahëal Finance. En outre, toutes les résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte de ses actionnaires ont été approuvées.

L'obtention de ces dérogations constituait des conditions suspensives du projet de rapprochement entre Camahëal Finance et Verneuil Finance.

Cette opération va permettre l'émergence d'Alan Allman Associates, un groupe de premier plan, coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises, et disposant des moyens nécessaires à son développement.

Les objectifs du Groupe visent à poursuivre la mise en oeuvre de synergies entre les différentes sociétés qui offrent des expertises et des services complémentaires. La croissance constatée sur l'exercice 2020 témoigne de la pertinence du positionnement et de la stratégie du Groupe, qui entend continuer à se développer fortement sur ses 3 pôles d'expertises et sur les zones géographiques d'ores et déjà couvertes. Pour cela, le Groupe souhaite accélérer son développement et poursuivre sa stratégie de croissance externe, en France et à l'international, au bénéfice de l'ensemble de ses clients.