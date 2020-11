Verneuil Finance : les dernières avancées du rapprochement avec Camahëal Finance

(Boursier.com) — Verneuil Finance a annoncé, le 9 octobre, un projet de rapprochement avec la société Camahëal Finance, actionnaire unique de Alan Allman Associates International, en vue d'un rapprochement par voie d'apport de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates International à Verneuil Finance. Le 9 novembre 2020, le conseil d'administration de Verneuil Finance réuni sous la Présidence de François Gontier a approuvé la réalisation de l'apport par Camahëal Finance de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates.

A la suite de cette approbation, un projet de traité d'apport, sous conditions suspensives, a été conclu le 12 novembre entre Verneuil Finance et Camahëal Finance.

Cession de la participation dans SFC

Pour rappel, préalablement à l'apport, il est prévu que la participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (SFC) soit cédée à Casigrangi. En effet, la société Verneuil Finance a reçu une offre spontanée de la société Casigrangi pour le rachat de sa participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (994.065 actions) à 1,70 euro par action, soit un prix total de sa participation de 1.689.910,50 euros faisant apparaîre une prime sur le cours de SFC de 36% par rapport au cours du 22 juillet 2020, dernier jour avant l'annonce de l'opération, le 23 juillet 2020.

Cette cession a été approuvée par les actionnaires de Verneuil Finance lors de l'Assemblée générale du 12 octobre 2020. Pour sa part, le Ministère de l'Intérieur a agréé le 4 novembre 2020 le projet d'acquisition de Casigrangi.

Quelques conditions suspensives usuelles, d'ordre technique, restent à lever afin de finaliser l'opération projetée par Casigrangi.

Purge du passif et réduction de capital

Le produit de cette cession permettra à la société Verneuil Finance de purger l'intégralité de son passif, qui sera définitivement arrêté après réalisation de la cession de la participation dans SFC. Au 30 juin 2020, le passif s'élevait à 1,4 ME.

De plus, la société envisage de redistribuer à l'ensemble de ses actionnaires le solde du prix de cession via une réduction du capital social et réduction de la valeur nominale (sans toutefois que les fonds propres ne deviennent négatifs) sous réserve de son approbation par une nouvelle Assemblée générale à venir, Assemblée qui se prononcera également sur le projet d'apport.

Pas de sortie du marché

A la suite de ces opérations de cession et de redistribution, Verneuil Finance n'aura plus d'actif si ce n'est sa ligne de cotation non valorisée. L'opération d'apport projetée permettrait aux actionnaires de Verneuil Finance de donner une valeur à cet actif incorporel.

Ainsi, à la date de réalisation de l'apport prévue au dernier trimestre 2020 ou au 1er trimestre 2021, Verneuil Finance sera une simple holding cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (quasi-coquille), condition suspensive nécessaire à sa réalisation.

Aux termes du projet de traité, l'apport serait rémunéré par l'émission d'un nombre total de 40.737.4672 actions ordinaires nouvelles de Verneuil Finance, d'une valeur nominale de 0,322 euro chacune (compte tenu du projet de réduction de capital envisagée), correspondant à une augmentation de capital de Verneuil Finance d'un montant nominal de 13.035.9892 euros.

A l'issue de l'opération d'apport, Camahëal Finance deviendrait actionnaire majoritaire et détiendrait, directement, 97,37% du capital et des droits de vote de Verneuil Finance.

Compte tenu des objectifs de l'opération, il est envisagé de maintenir la cotation. Ce projet d'opération est conditionné à un ensemble de conditions suspensives.

Attribution de Droits à Distribution Exceptionnelle

Enfin , Verneuil Finance est détentrice d'un droit résiduel immobilier sur une dalle du centre TLN de Nice, et non valorisée dans les comptes (la Dalle). Ce droit sera sorti du périmètre de la société dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 4 ans suivant la date de réalisation de l'apport. Camahëal Finance a accepté que pendant une période de 4 ans, la plus-value éventuelle nette résultant de cette cession soit reversée intégralement à l'ensemble des actionnaires actuels de Verneuil Finance.

Par conséquent l'Assemblée générale de Verneuil Finance sera amenée à s'exprimer sur une

attribution gratuite de Droits à Distribution Exceptionnelle par Action liée à la cession éventuelle de la Dalle, au bénéfice de tous les actionnaires détenteurs d'actions Verneuil Finance avant l'apport, à l'exclusion de Camahëal Finance leur donnant droit à une redistribution en numéraire en cas de cession éventuelle de la Dalle.

Les organes sociaux de Verneuil Finance et de Camahëal Finance se réuniront prochainement afin de déterminer les prochaines étapes du calendrier.

Verneuil Finance, sous la présidence de François Gontier, convoquera une Assemblée générale extraordinaire visant à soumettre l'apport, les opérations préalables et les modalités de mise en oeuvre définitives à l'ensemble de ses actionnaires.